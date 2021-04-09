Усатого мужчину разыскивают в Барнауле за кражу подгузников в магазине

Кража детских товаров в барнаульском магазине попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись разместили в паблике "Инцидент Барнаул" с призывом раскрыть личность подозреваемого.

На кадрах видно, что мужчина с тележкой, наполненной детскими товарами, спокойно покидает торговый центр. Никто ему в этом не препятствует.

В сообщении уточнили, что 3 апреля посетитель магазина Rich Family (проспект Ленина, 203) украл ходунки, упаковку подгузников, коллекционную модель машинки и прыгунки.

Тех, кто знает человека на видео, просят сообщить об этом по телефону 8-983-358-00-20.