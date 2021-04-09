10 тысяч тонн мусора вывезли из Барнаула за неделю

До 140 человек ежедневно очищают водоотводные лотки от грунтового наноса в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

"На этой неделе велась очистка лотков на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Комсомольском, Сибирском, площади Сахарова, улицах Димитрова, Молодёжной, Попова, Малахова, А. Петрова, Кутузова, Сизова, Цеховой, Воровского, 8 Марта, 9 Января, Павловском тракте", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала апреля во время работ по санитарной очистке города вывезли более 10 тысяч тонн мусора, а также 600 тонн придорожного смёта.

Ранее в Барнауле завершили вскрытие ото льда решёток дождеприёмных колодцев и очистили от мусора ливнеприёмники.