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10 тысяч тонн мусора вывезли из Барнаула за неделю

, ИА "Амител"
Водоотводные лотки от земли ежедневно очищают до 140 человек
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

До 140 человек ежедневно очищают водоотводные лотки от грунтового наноса в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

"На этой неделе велась очистка лотков на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Комсомольском, Сибирском, площади Сахарова, улицах Димитрова, Молодёжной, Попова, Малахова, А. Петрова, Кутузова, Сизова, Цеховой, Воровского, 8 Марта, 9 Января, Павловском тракте", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала апреля во время работ по санитарной очистке города вывезли более 10 тысяч тонн мусора, а также 600 тонн придорожного смёта.

Ранее в Барнауле завершили вскрытие ото льда решёток дождеприёмных колодцев и очистили от мусора ливнеприёмники.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.04.2021 12:08
- гость -

Стоило Боровиковой взяться за мусор, как сразу стали наводить порядок и отчитываться. Может Боровикову в мэры пора выбрать? Порядок наведет.

9.04.2021 12:23
almas

Нам еще и не такое рассказывают..
Показывают по телевидению, как в других городах поливальные машины моют улицы и тротуары, как проводят санитарную очистку малых архитектурных форм и других городских объектов...

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