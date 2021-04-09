Рэпера Анта из группы "25/17" разыскивают приставы из-за долгов

Судебные приставы Московской области намерены встретиться с сибирским рэпером Антоном Завьяловым (известен под псевдонимом Ант) из группы "25/17", сообщает Mash Siberia.
По информации издания, музыкант перестал платить налоги. В результате образовалась задолженность в размере 25 тысяч рублей. Реакции на письменные извещения от артиста пока не последовало, поэтому представители ФССП России собираются выразить требование заплатить налоги при очной встрече.
Ранее алтайские приставы арестовали у должницы 17 машин. Транспортные средства пустят с молотка, если долг не будет погашен.
Комментарии
Правильно, что афишируют!
Поражаюсь с должников, не стыда, не совести, особенно, если должник по алиментам детям... не люди
личная встреча из за 25 тыщ? не верю. тут за большие долги счета блокируют и все. видать хотят автограф взять.