Барнаульцев приглашают на праздник в честь дня рождения "Михутки"

Проект "Михутка" в честь дня рождения организует праздник в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а). Об этом представители парка сообщили в Instagram.

Отмечать трёхлетие начнут 10 апреля в 14:00. Гостей ждут бесплатные сладкие угощения, выступления артистов, мотошоу и выставка ретроавтомобилей.

"Бонусом праздника станет бесплатное катание на колесе обозрения и ещё двух семейных аттракционах парка в течение всего мероприятия", – рассказали в "Арлекино".

Кроме того, организуют фотозоны и площадку, где посетители смогут пообщаться с животными. Также гостям обещают показать воздушный шар.