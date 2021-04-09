Барнаульцев приглашают на праздник в честь дня рождения "Михутки"

Проект "Михутка" в честь дня рождения организует праздник в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а). Об этом представители парка сообщили в Instagram.
Отмечать трёхлетие начнут 10 апреля в 14:00. Гостей ждут бесплатные сладкие угощения, выступления артистов, мотошоу и выставка ретроавтомобилей.
"Бонусом праздника станет бесплатное катание на колесе обозрения и ещё двух семейных аттракционах парка в течение всего мероприятия", – рассказали в "Арлекино".
Кроме того, организуют фотозоны и площадку, где посетители смогут пообщаться с животными. Также гостям обещают показать воздушный шар.
Комментарии
Т.е. подстрекательства к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создающему угрозу массового заболевания людей тут нет?!
Аборигена неприглосили, обидна
"Также гостям обещают показать воздушный шар."
Ахренеть!
По моему ему 55 и он уже отмечал день рождения на Алтае.
9.04.2021 13:54
Михyил
Надо идти....
Хочу посмотреть на воздушный шар, пообщаться с животными и сладких угощений!
Кто же такой пошлый выдумщик или обыкновенный дурак, поменявший имя героя сказок?!