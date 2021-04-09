Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Брахиоподы, гастроподы, белемниты – это не страшные выдержки из медицинской литературы, а название экспонатов барнаульской выставки "Доисторические миры". Новая экспозиция краеведческого музея впервые за многие годы показывает лучшие образцы своей палеонтологической коллекции. Её формирование началось задолго до создания самого музея – с приходом русских на Алтай и освоением природных недр. Находки рудокопов при разработке месторождений легли в основу будущей коллекции. Всего около 200 предметов, которые рассказывают о всём разнообразии живого мира, появившегося на планете Земля задолго до человека. Самые ранние из экспонатов – археоциаты – имеют возраст около 570 млн лет. Кроме окаменелостей, в музее можно увидеть также останки мегафауны ледникового периода – мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и волков. Для самых любознательных на выставке установлены специальные микроскопы с подсветкой, на которых окаменелости, расположенные в специальном отсеке, можно взять в руки и рассмотреть вблизи. Дети точно будут в восторге.

Выставка продлится до 29 августа по адресу ул. Ползунова, 39. Вход бесплатный. Напомним, что 19 апреля в краеведческом музее начнётся демонтаж старых экспозиций. В апреле и мае там разберут основные залы.