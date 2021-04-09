Мяч с автографами погибших в авиакатастрофе футболистов продают в Барнауле за 220 тысяч

В Барнауле продают мяч с автографами игроков футбольного клуба "Пахтакор" из Ташкента, которые погибли в авиакатастрофе в 1979 году. Соответствующее объявление появилось на портале "Авито". За мяч продавец просит 220 тысяч рублей.

"Футбольный мяч с автографами погибшей команды "Пахтакор". Мяч был вручен деду лично, в период посещения командой одноимённого г. Пахтакор (вероятно, речь идёт о городе Джизакской области Узбекистана, – прим. ред.), – пишет автор объявления.

Напомним, авиакатастрофа в небе над Днепродзержинском произошла 11 августа 1979 года. Из-за ошибки диспетчера столкнулись лайнеры Ташкент – Минск и Челябинск – Воронеж – Кишинёв. В результате погибли 178 человек, в том числе 14 футболистов и 3 члена административного штаба "Пахтакора", которые направлялись на встречу с минским "Динамо".