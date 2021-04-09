Эсеры сняли репортаж о "карточных домиках" в Бийске

Накануне, 8 апреля, вышел новый выпуск программы "Хожу по краю". Это проект реготделения партии "Справедливая Россия", посвященный проблемам Алтайского края.

На этот раз эсеры рассказывают о "карточных домиках" в Бийске. Лидер фракции СР в Барнаульской гордуме Оксана Молодых пообщалась с людьми, которые живут в аварийных домах среди расползающихся стен, грибка и плесени. Бийчане боятся находиться в помещениях, где с потолка моросит дождь, искрит проводка, а вместе с людьми соседствуют тараканы и крысы. Молодых побывала в частности в домах по адресам: Трофимова 22/2, Разина, 84 и Мамонтова, 2/4.

В мэрии рассказали, что один из домов уже расселяется по федеральной программе, а два других включены в муниципальную программу переселения.

Видео с новым выпуском уже доступно на YouTube-канале партийцев.