Алтайская бизнесвумен лишилась 800 тысяч рублей в надежде заработать на криптовалюте

Индивидуальный предприниматель из Камня-на-Оби обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 43-летняя горожанка рассчитывала быстро и много заработать на криптовалюте, но стала жертвой аферистов и лишилась 800 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что в интернете увидела рекламу компании, которая якобы оказывает брокерские услуги клиентами из разных стран, и решила заработать на этом. Во время регистрации на сайте она указала свои реальные данные, в том числе номер телефона, фотографии страниц паспорта и квитанций об оплате коммунальных платежей.

"После этого женщине звонили несколько человек, которые представлялись менеджерами, брокерами, аналитиками. Все они говорили, что для получения прибыли необходимо перечислять денежные средства на указанные ими счета. Чем больше будет внесено финансов, тем больше будет заработок, обещали незнакомцы. В итоге в течение 20 дней женщина различными суммами перевела неизвестным 800 тысяч рублей. Часть из этих денег она заняла у знакомых и родственников, а часть взяла в кредит", – говорится в сообщении.

Вскоре женщине позвонил незнакомец и заверил, что ей должны перечислить более 3 млн рублей. Правда, для их получения нужно заранее заплатить проценты за перевод. Однако горожанка больше не поверила злоумышленникам и обратилась в полицию.

Стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".

Ранее мошенники стали предлагать россиянам "вклады под высокий процент". Клиентам присылают СМС-сообщения со ссылками на подложный сайт, оформленный в стиле банка.