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Алтайская бизнесвумен лишилась 800 тысяч рублей в надежде заработать на криптовалюте

, ИА "Амител"
Предпринимательница из Камня-на-Оби переводила деньги мошенникам на протяжении трёх недель
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Индивидуальный предприниматель из Камня-на-Оби обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 43-летняя горожанка рассчитывала быстро и много заработать на криптовалюте, но стала жертвой аферистов и лишилась 800 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что в интернете увидела рекламу компании, которая якобы оказывает брокерские услуги клиентами из разных стран, и решила заработать на этом. Во время регистрации на сайте она указала свои реальные данные, в том числе номер телефона, фотографии страниц паспорта и квитанций об оплате коммунальных платежей.

"После этого женщине звонили несколько человек, которые представлялись менеджерами, брокерами, аналитиками. Все они говорили, что для получения прибыли необходимо перечислять денежные средства на указанные ими счета. Чем больше будет внесено финансов, тем больше будет заработок, обещали незнакомцы. В итоге в течение 20 дней женщина различными суммами перевела неизвестным 800 тысяч рублей. Часть из этих денег она заняла у знакомых и родственников, а часть взяла в кредит", – говорится в сообщении.

Вскоре женщине позвонил незнакомец и заверил, что ей должны перечислить более 3 млн рублей. Правда, для их получения нужно заранее заплатить проценты за перевод. Однако горожанка больше не поверила злоумышленникам и обратилась в полицию.

Стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".

Ранее мошенники стали предлагать россиянам "вклады под высокий процент". Клиентам присылают СМС-сообщения со ссылками на подложный сайт, оформленный в стиле банка.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.04.2021 14:06
- гость -

Поле чудес в новом исполнении. Халява сладкая манит всегда

9.04.2021 14:15
гость

43-летняя горожанка рассчитывала быстро и много заработать на криптовалюте, но стала жертвой аферистов и лишилась 800 тысяч рублей

Вот понимаю, что нехорошо так думать, у человека горе, но в голову лезут мысли, что это хорошая новость

9.04.2021 15:08
- гость -

Есть же коинбэйз, бинанс, регистрируйся и покупай хоть биткоины, хоть альткоины.

9.04.2021 16:09
гость

43-летняя предприниматель из Камня-на-Оби....
рассчитывала быстро и много заработать
Заработала ?

9.04.2021 16:30
Читатель

Так и надо ей. А то все хотят сделать деньги из воздуха, ничего не делая.

9.04.2021 17:43
- гость -

Почему бизнесвумен , а не вуменлох?

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