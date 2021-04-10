Лестницы по весне считают. В Барнауле начали строить новую набережную на Оби

Фото: Екатерина Смолихина
Строительство набережной под Новым мостом через Обь началось в Барнауле. Земля принадлежит Минтрансу Алтайского края. В этом году отремонтируют участок 100 метров. Стоимость работ составит 65 миллионов рублей.
Новая прогулочная зона соединится с существующей набережной у Нагорного парка и территорией Речного вокзала.
Как сообщили в Минтрансе, завершить благоустройство должны к концу сентября 2021 года.
Работы стартовали ещё в 2020-м: дорожники отремонтировали лестничные сходы у музея "Дороги Алтая" по адресу ул. Баварина, 17. Кроме того, восстановили железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны для дальнейшего укрепления откосной части георешеткой и железобетонной плиткой.
В этом году на пешеходной зоне установят освещение, поставят перила, лавочки, беседки. Сейчас рабочие устанавливают лестницы и делают тротуар.
Таким образом, в Барнауле на Оби появится полноценная набережная. До этого многие барнаульцы жаловались, что прогулочная зона, которую сделали несколько лет назад, резко обрывалась в районе Нового моста. Приходилось идти до Речного вокзала по грязи и гравию. Но неизвестна судьба объекта, который недавно выкупила компания "Селф" Нодара Шонии. Несмотря на возмущение общественности и архитекторов, девелопер собирается построить на его месте высотное жилое здание. Каким будет проект – пока информации нет. Однако планы "Селфа" могут создать большие проблемы развитию речной навигации в регионе. Неизвестно, куда будут приставать суда, где разместятся кассы и можно ли будет гулять по набережной рядом с вокзалом. Сам Нодар Шония в программе "Переговорка" сказал, что прогулочная зона рядом с Речным вокзалом будет сохранена и любой желающий сможет по ней гулять.
Комментарии
как-то лестница выглядит безыдейно, что ли. Из сегмента дешманский эконом.
Будем ходить на променад, как в Ялте
И звёзды светят мне красиво и симпотичен ад. ))
Давайте ещё одну лестницу в нагорный парк!
Самойлову:
А правильно симпОтия или симпАтия?
Особенно живописно будут выгядеть сгорбленные дачники Калиновки и Расказихи щемящиеся мимо Шонинских высоток на свой катер. До этого просто было - вышел с тролейбуса - вот тебе посадочная площадка.
Заклинило с лестницами похоже, классная развлекуха конечно. Если-бы не 2021 год на дворе
Набережная должна быть с пляжем, парком, в котором должны быть аттракционы
Так и остаётся вопрос - куда ведёт эта набережная? Надо чтобы над Барнаулом потешались все приезжие? Уже всю гору терассами уделали, там просто аншлаг и не протолкнуться, давайте ещё 65 млн закопаем в дорогу в никуда, для гуляющих ничего не жалко.
убогие сарайные поделки