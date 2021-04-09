Доклад барнаульского учёного об экологии смутил главу СО РАН

Председателя Сибирского отделения Российской академии наук Валентина Пармона смутил доклад директора барнаульского Института водных и экологических проблем Александра Пузанова. Об этом пишет "Тайга.Инфо".
На общем собрании СО РАН, которое было посвящено космическим исследованиям, алтайский учёный отметил, что большинство районов падения фрагментов ракет в Сибири находятся в пределах заповедников, однако "негативное воздействие космодромов и их инфраструктуры [районов падения, – прим. ред.] на окружающую среду оценивается как незначительное".
"Меня, честно говоря, смущает ваш последний вывод. Не дай бог это попадет в прессу – как у нас было по экологии. Скажут, что Академия наук работает против населения", – произнёс со смехом Валентин Пармон.
Пузанов возразил, что "в начале 2000-х в населённых пунктах Алтайского края удалось провести огромную разъяснительную работу, популяризацию, и сейчас нет ни одной жалобы нашему президенту".
Ранее в Роскосмосе заявили, что падающие обломки ракет на Алтае не опасны для экологии и населения. В госкорпорации также заверили, что эксперты ежегодно изучают влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей.
Комментарии
Наверное Валентин Пармон считает что такое падение полезно для экологии и местного населения, но своих внуков сюда бы не поселил.
Именно. Они не только вредны, но и полезны!
Потому и живут два Алтая на мизерных доплатах, у вас там горы, реки, родники
И с неба вам бесплатно валится экогически чистые пригодные для жизни детальки.
Не умеете вы устроить жизнь.
А только всё просите,просите
Сколько можно.
Детишек сколько у вас? В этом году ожидаем ещё больше.
А самая большая в РФ смертность от рака обусловлена, наверное, полезными свойствами гептила из отработанных ступеней...
Что это?
Нагнетание экологического вопроса через отрицание, или лучше сказать через запрещение? Тогда кто чьими словами говорит?
На самом деле плохая обстановка в нашей природе? Тогда Что делать?
Плохо что сегодня ни кому нельзя верить!
Заврались ВСЕ! Преследуя цели: или выгородить себя, или срубить денег, а то и первое и второе вместе
как жуки в банке
Да, и по программе желтых детей деньги вернуть надо.