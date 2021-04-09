Доклад барнаульского учёного об экологии смутил главу СО РАН

Председателя Сибирского отделения Российской академии наук Валентина Пармона смутил доклад директора барнаульского Института водных и экологических проблем Александра Пузанова. Об этом пишет "Тайга.Инфо".

На общем собрании СО РАН, которое было посвящено космическим исследованиям, алтайский учёный отметил, что большинство районов падения фрагментов ракет в Сибири находятся в пределах заповедников, однако "негативное воздействие космодромов и их инфраструктуры [районов падения, – прим. ред.] на окружающую среду оценивается как незначительное".

"Меня, честно говоря, смущает ваш последний вывод. Не дай бог это попадет в прессу – как у нас было по экологии. Скажут, что Академия наук работает против населения", – произнёс со смехом Валентин Пармон.

Пузанов возразил, что "в начале 2000-х в населённых пунктах Алтайского края удалось провести огромную разъяснительную работу, популяризацию, и сейчас нет ни одной жалобы нашему президенту".

Ранее в Роскосмосе заявили, что падающие обломки ракет на Алтае не опасны для экологии и населения. В госкорпорации также заверили, что эксперты ежегодно изучают влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей.