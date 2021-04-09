Стало известно, когда волна тепла в Алтайском крае достигнет пика

В Алтайском крае ожидается тёплая для середины апреля погода, и волна тепла достигнет пика на следующей неделе, следует из прогноза синоптиков на сайте Gismeteo.

Метеорологи считают, что с минимальной дневной отметки в выходные (+6 градусов) столбики термометров резко подскочат вверх.

Так, в понедельник, 12 апреля, температура днём достигнет +11°C, во вторник – до +9°C, в среду – до +11°C, в четверг – до +13°C, в пятницу – до +8°C, в субботу – до +12°C. В воскресенье температура резко упадёт до нуля, после чего постепенно будет возвращаться к показателям начала месяца.

На самые тёплые дни, за исключением субботы, придётся переменная облачность, а в четверг ожидается солнечная погода. Осадки прогнозируют на 13, 17 и 18 апреля.

Ранее в Центре управления регионом рассказали, что на следующей неделе дневная температура может достигать +22 градусов, ночью сохранится на уровне +2…-7 градусов.