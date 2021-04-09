В "соседе Навального по койке" узнали завхоза колонии

"Сосед Алексея Навального по койке" (как его назвали в сюжете федерального телеканала) во владимирской колонии Александр Шуравлёв на самом деле работает завхозом исправительного учреждения, утверждает националист Дмитрий Дёмушкин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Мужчина ранее отбывал наказание в ИК-2 в Покрове, в которой посетила оппозиционера уроженка Барнаула Мария Бутина.
"Знакомьтесь, осуждённый, у которого взяла интервью Мария Бутина. Выбрала из всех она чисто случайно Александра Шуравлёва. Через него Мария Бутина рассказала нам, как хорошо сидеть в колонии Покрова и как обнаглел Навальный, который за собой даже не убирается, а лишь обещает помолиться. Подписали его скромно: осуждённый, – заявил Дёмушкин. – Данный осуждённый, в прошлом боец ГРУ, является завхозом в ФКУ ИК-2. То есть человеком, который непосредственно управляет активистами (секция правопорядка)".
По словам Дёмушкина, главная задача таких людей заключается в "перевоспитании заключённых". Узнать их достаточно просто – полоски на одежде в области плеч у них белые, а у осуждённых – серые, уточнил автор поста.
Напомним, 1 апреля Мария Бутина приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Во время встречи с ним она сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на возражение оппозиционера ответила, что в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с Бутиной не согласился и обозвал "паразиткой". Позднее журналистка назвала Навального хамом и высмеяла его слова о "пытках".
Комментарии
Ну и кто за враньё ответит?
а в чем вранье? он ведь заключенный просто еще на должности
осуждённый, у которого взяла интервью Мария Бутина - ))) да кто бы на зону пустил журналистку! сразу бы начальника колонии под следствие! народ совсем отупел думать вобще не хочет
Кому-то интересны новости про Назального?
Аааа вижу, троим.
Блин я четвертый. Больше не буду...
Блин я четвертый. Больше не буду...
Будешь и не раз. Работа у тебя такая.
9.04.2021 16:32
- гость -
Ваша методичка нелепа и очевидна до смеха. Забавно, что принципы дегуманизации, так любимые фашистами и рабовладельцами, использую те, кто громче вмего кричит о своём патриотизме.
А Бутина как была бездарностью, так и осталась. Как шпионка провалилась, писательница - курам на смех, пропагандистка никудышная. Проталкивать такую в политику значит получить вторую Захарову.
В статье 165 ПВР, к примеру, закреплено, что уборка помещений «поочередно, согласно графику» осуществляется исключительно в «камерах ШИЗО, ПКТ… и прогулочных двориках» (ШИЗО — это штрафной изолятор, ПКТ — помещение камерного типа).
А вот в помещениях, которые официально называются общежитиями, а неофициально «бараками», должны убирать осужденные, которые официально трудоустроены «уборщиками помещений». Они получают за эту работу зарплату не менее минимальной оплаты труда в регионе, в котором расположено исправительное учреждение. Во Владимирской области — это 12 792 рубля. На эти цели из бюджета выделяются деньги.
„
Из репортажей Russia Today и НТВ следует только то, что Алексей Навальный знает законы и ПВР.
Штатные единицы «уборщиков помещений» в колониях были введены еще 27 октября 2007 года правительственным постановлением № 1499-р. Можно предположить, что это распоряжение правительства в каких-то колониях не выполняется. На должности уборщиков, возможно, устраиваются активисты. А убираются и моют полы те, кого заставляют эти самые активисты.
националист Дмитрий Дёмушкин
Хорошо хоть не нацист
ЛГБТ войска уже тут? Раздуем новость из ничего? Завхоз осужденный зек, да, сотрудничающий с администрацией и вставший на путь исправления. Так для этого зоны и создаются. А не для содержания всяких педиков, котрые звезды на себе рисуют и друг друга в пуканы теребенькают.
А в чем вранье? Осуждённые работают поварами, уборщики и тд. Овальный тоже может работать, например, посуду мыть
требуем ОПУСТИТЬ навального!!!
9.04.2021 17:49 Ты на себя посмотри ,прежде чем такое требовать
Скоро можно Леху поцика за отрицалово короновать и сразу по 210.1 на 15 годочков.