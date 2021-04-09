В "соседе Навального по койке" узнали завхоза колонии

"Сосед Алексея Навального по койке" (как его назвали в сюжете федерального телеканала) во владимирской колонии Александр Шуравлёв на самом деле работает завхозом исправительного учреждения, утверждает националист Дмитрий Дёмушкин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Мужчина ранее отбывал наказание в ИК-2 в Покрове, в которой посетила оппозиционера уроженка Барнаула Мария Бутина.

"Знакомьтесь, осуждённый, у которого взяла интервью Мария Бутина. Выбрала из всех она чисто случайно Александра Шуравлёва. Через него Мария Бутина рассказала нам, как хорошо сидеть в колонии Покрова и как обнаглел Навальный, который за собой даже не убирается, а лишь обещает помолиться. Подписали его скромно: осуждённый, – заявил Дёмушкин. – Данный осуждённый, в прошлом боец ГРУ, является завхозом в ФКУ ИК-2. То есть человеком, который непосредственно управляет активистами (секция правопорядка)".

По словам Дёмушкина, главная задача таких людей заключается в "перевоспитании заключённых". Узнать их достаточно просто – полоски на одежде в области плеч у них белые, а у осуждённых – серые, уточнил автор поста.

Напомним, 1 апреля Мария Бутина приехала в колонию в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Во время встречи с ним она сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на возражение оппозиционера ответила, что в её родном регионе есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже. Навальный с Бутиной не согласился и обозвал "паразиткой". Позднее журналистка назвала Навального хамом и высмеяла его слова о "пытках".