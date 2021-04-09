Врач-терапевт Наталья Лазуренко рассказала, что ряд опасных заболеваний можно определить по запаху.

По её словам, кислый запах кожи говорит о нарушении метаболизма, связанного с избытком токсических веществ. В комментарии "Звезде" медик уточнила, что такой запах может возникнуть при большом употреблении белковой или жирной пищи.

А вот кисло-сладкий запах сообщает о развитии сахарного диабета. Кроме того, рекомендуется внимательно следить за состоянием кожи, поскольку высыпания или изменения кожного рисунка также могут сигнализировать о заболеваниях внутренних органов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников указал на симптом смертельных заболеваний. По его словам, чёрное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли или гемангиомы.