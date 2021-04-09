Руководитель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков не сможет повлиять на исход выборов в региональное Заксобрание, в которых будет участвовать его сын Артём Шамков. Никакого юридического нарушения в том, что Шамков-старший возглавляет орган, отвечающий за наблюдение на выборах, а Шамков-младший будет баллотироваться в АКЗС, нет. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 9 апреля, рассказал председатель комиссии ОПАК по организации общественного контроля, взаимодействию с общественными советами и правозащитной деятельности юрист Руслан Демаков.

Журналисты поинтересовалось у Юрия Шамкова, нет ли этического противоречия в том, что ОПАК будет вести наблюдение за выборами в АКЗС в связи с возможностью заявиться на сентябрьские выборы Артёма Шамкова. Шамков-старший попросил ответить на этот вопрос своего коллегу по ОПАК. Демаков заметил, что механизм общественного контроля предусматривает все моменты, которые помогают исключить риск личной заинтересованности.

"Выборы – мероприятие масштабное. Общественники, так или иначе, связаны с теми, кто идёт на выборы, как минимум они знакомы, общались. Я лично к разработке механизмов надёжности наблюдения за выборами приложил много усилий. Она исключает конфликт интересов, каких-то нарушений. К нам либо приходят обычные граждане, либо общественные организации предоставляют своих представителей. ОПАК никого не затягивает в свой корпус наблюдателей", – заявил Демаков.

Также, по мнению юриста, никто из руководства ОПАК не может повлиять на решение общественных организаций. "Аффилированность исключена. Думаю, эти механизмы сработают. Над ними работали специалисты разного профиля. Если нам предложат ещё какие-то механизмы, будем только рады. У нас таких проблем не возникало, и думаю не возникнет", – заключил он.

Напомним, Артём Шамков стал депутатом АКЗС в сентябре 2020 года по итогам довыборов в краевой парламент. Шамков-младший уже подал документы для участия в праймериз "Единой России" на выборы 2021 года. Если он победит на предварительном голосовании, то сможет представлять партию в ЕДГ, 19 сентября.