Суббота, 10 Апрель, 02:28

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,17
€ 91,78
2°


4623984 +9150
Обь
75см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

ОПАК дала ответ, почему Юрий Шамков не повлияет на избирательную кампанию сына

, ИА "Амител"
Артём Шамков будет баллотироваться в АКЗС, за выборами же станут наблюдать общественники, возглавляемые Шамковым-старшим

Руководитель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков не сможет повлиять на исход выборов в региональное Заксобрание, в которых будет участвовать его сын Артём Шамков. Никакого юридического нарушения в том, что Шамков-старший возглавляет орган, отвечающий за наблюдение на выборах, а Шамков-младший будет баллотироваться в АКЗС, нет. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 9 апреля, рассказал председатель комиссии ОПАК по организации общественного контроля,  взаимодействию с общественными советами и правозащитной деятельности юрист Руслан Демаков.

Журналисты поинтересовалось у Юрия Шамкова, нет ли этического противоречия в том, что ОПАК будет вести наблюдение за выборами в АКЗС в связи с возможностью заявиться на сентябрьские выборы Артёма Шамкова. Шамков-старший попросил ответить на этот вопрос своего коллегу по ОПАК. Демаков заметил, что механизм общественного контроля предусматривает все моменты, которые помогают исключить риск личной заинтересованности.

"Выборы – мероприятие масштабное. Общественники, так или иначе, связаны с теми, кто идёт на выборы, как минимум они знакомы, общались. Я лично к разработке механизмов надёжности наблюдения за выборами приложил много усилий. Она исключает конфликт интересов, каких-то нарушений. К нам либо приходят обычные граждане, либо общественные организации предоставляют своих представителей. ОПАК никого не затягивает в свой корпус наблюдателей", – заявил Демаков.

Также, по мнению юриста, никто из руководства ОПАК не может повлиять на решение общественных организаций. "Аффилированность исключена. Думаю, эти механизмы сработают. Над ними работали специалисты разного профиля. Если нам предложат ещё какие-то механизмы, будем только рады. У нас таких проблем не возникало, и думаю не возникнет", – заключил он.

Напомним, Артём Шамков стал депутатом АКЗС в сентябре 2020 года по итогам довыборов в краевой парламент. Шамков-младший уже подал документы для участия в праймериз "Единой России" на выборы 2021 года. Если он победит на предварительном голосовании, то сможет представлять партию в ЕДГ, 19 сентября.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

9.04.2021 18:37
- гость -

Это у нас трутни мед сторожат. Ну и ну...

9.04.2021 18:46
Гость

Пихать детей это позор, сам то сын может что то? Или как в песне: хорошими делами прославиться нельзя! Допихались детей уже, сидим в такой зад...е , что глубже некуда! Получал второе высшее, так посмотрел кто в едросии молодой уже состоит, и считают ведь, что проголосуют за этих двоечников - да три раза разбежался, и тапочек потерял!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
00:22
Скончался рэпер DMX 0
00:10
Крупный пожар в Барнауле локализовали на площади 1200 кв. м 0
23:55
Такой день. Подорожавшие яйца на Алтае и мощный пожар на барнаульских складах 0
23:35
В Барнауле рухнул горящий склад. Фото и видео 0
23:15
Площадь пожара на складах в Барнауле составила 800 "квадратов" 0
22:55
Житель Алтайского края украл 7 тысяч рублей с банковской карты подростка 0
22:32
Житель Алтайского края избил подростка палкой ради дорогостоящего телефона 0
22:14
Крупный пожар со взрывами произошёл в Барнауле. Фото и видео 0
21:48
В Барнауле начали строить высотку с семикомнатными квартирами 1
21:31
Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов COVID-19 0
21:11
Военные снова перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
20:51
Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульскому спортсмену стало лучше 0
20:27
Виктор Томенко вручил награды ветеранам и военнослужащим космических войск 0
20:00
Что известно о новом губернаторе Северной Осетии Сергее Меняйло? 0
19:37
Полпреда президента в Сибири назначили главой Северной Осетии 0
19:25
Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в Алтайском крае 0
19:04
Пятикилометровая пробка собралась в Барнауле 2
18:44
Власти Барнаула настроены на "конструктивный диалог" с противниками строительства высотки 1
18:28
Скончался супруг Елизаветы II принц Филипп 1
18:06
Скорая помощь для авто. Какой эвакуатор вызвать, чтобы не навредить машине 0
17:54
Дома против людей, Бутина против Навального, вытрезвитель против пьяниц. Главное за неделю 0
17:42
10 км Чуйского тракта расширят до четырёх полос в Алтайском крае 0
17:30
В Алтайский край привезли все 300 лодок для этапа Кубка мира по гребле 0
17:17
Барнаульцы откликнулись на призыв справороссов поменять Генплан города 19
17:06
Продажи ипотеки ВТБ в регионах Алтая с начала года достигли 2,7 млрд рублей 2
16:56
ОПАК дала ответ, почему Юрий Шамков не повлияет на избирательную кампанию сына 2
16:45
В Алтайском крае станут чаще останавливать машины с тонировкой 4
16:32
Эксперт рассказал, какие болезни можно определить по запаху кожи 0
16:19
Часть улицы Лазурной в Барнауле открыли для движения 0
16:06
"Телецкий" стал самым популярным местом зимнего отдыха в Республике Алтай 0
15:54
В "соседе Навального по койке" узнали завхоза колонии 13
15:44
В России за сутки выявили более 9,1 тыс. случаев COVID-19 0
15:33
Первая в России подводная экотропа появилась на Алтае 2
15:18
Стало известно, когда волна тепла в Алтайском крае достигнет пика 0
15:07
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за март 2021 года 1
14:55
Доклад барнаульского учёного об экологии смутил главу СО РАН 7
14:44
В Горно-Алтайске женщина-водитель пострадала в ДТП 0
14:31
Река Белокуриха эпично вскрылась на Алтае 2
14:20
"Идейные" вандалы накрасили ногти скульптуре в Барнауле 13
14:09
Два трамвая сошли с рельсов в Барнауле 10
13:56
Алтайская бизнесвумен лишилась 800 тысяч рублей в надежде заработать на криптовалюте 6
13:43
Мяч с автографами погибших в авиакатастрофе футболистов продают в Барнауле за 220 тысяч 3
13:30
Барнаульцев приглашают на праздник в честь дня рождения "Михутки" 7
13:17
Эсеры сняли репортаж о "карточных домиках" в Бийске 1
13:03
Семь случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
12:54
Доисторический Алтай. В Барнауле открыли выставку, где можно увидеть "свидетелей эволюции" 0
12:39
Рэпера Анта из группы "25/17" разыскивают приставы из-за долгов 2
12:27
Дело бывшего главы Октябрьского района Барнаула направили в суд 12
12:15
Виктор Томенко надеется, что яйца в Алтайском крае не подорожают 34
12:01
10 тысяч тонн мусора вывезли из Барнаула за неделю 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.