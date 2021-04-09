Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульскому спортсмену стало лучше

30-летний барнаульский спортсмен-водник Сергей Митюков, попавший под камнепад в Пакистане, идёт на поправку, его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в соцсетях сообщили его близкие.

"Серёже лучше, его перевели из реанимации в палату, он стал говорить. Врачи прогнозируют уменьшение срока восстановления лёгких до двух недель. Надеемся, что скоро он будет дома, в России", – написала Ольга Каркавина во "ВКонтакте".

Женщина также от лица родных и друзей спортсмена выразила "огромную благодарность всем, кто своим добрым словом, сердечным участием и материальным вложением помог Сергею".

О несчастном случае, произошедшем с Сергеем Митюковым, сообщалось в начале апреля. Группа спортсменов проходила связку водных маршрутов на реке Инд в Пакистане. Когда водники переодевались в автобусе, на него рухнул валун, пробив корпус.

Спортсмен получил многочисленные травмы и переломы. Его военным бортом доставили в Исламабад.