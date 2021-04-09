Военные снова перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайских дорогах введут в Алтайском крае днём 12 апреля. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 14:00 до 16:30 на участке Бобровка – а/д Фирсово-Бобровка – Рассказиха – Фирсово – подъезд к Фирсово – Чуйский тракт – Баюновские Ключи.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанным участкам.

Напомним, в Алтайском крае прошли масштабные учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". В мероприятии впервые задействовали электромагнитную пушку для выявления и уничтожения мин на расстоянии.