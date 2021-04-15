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Старт продаж по сладким ценам: где купить квартиру, если бюджет ограничен

, ИА "Амител"
Даже недорогая квартира должна отвечать необходимым требованиям и быть удобной для жизни

Выбор новой квартиры всегда зависит от бюджета: если он ограничен, придётся ориентироваться не на желания, а на возможности. Однако цена квадратного метра – далеко не единственный аргумент в пользу покупки. Есть несколько основных характеристик, без которых трудно представить современное жильё. На примере нового ЖК "Шоколад" от ООО СЗ ИСК "Строительный камень" рассмотрим, какие критерии недвижимости стоит считать главными и без чего даже самая недорогая квартира может стать невыгодной покупкой. 

Всё для жизни

Жильцу надо понимать, где в пределах своего нового дома он будет покупать продукты, куда ходить лечиться и в какой детский сад поведёт детей. Поэтому инфраструктура играет огромную роль при выборе жилья. Так, у будущих владельцев квартир ЖК "Шоколад" буквально через дорогу школа № 102, а также три детских сада вокруг. Не более 10 минут пешком займёт дорога до ближайшего медицинского центра, а остановка "Кондитерская фабрика" находится в 100 метрах от дома. 

Двор для детей, а не для машин

Благоустройство прилегающей территории важно так же, как и благоустройство района. Жильцам нужна удобная парковка и безопасная детская площадка. ЖК "Шоколад" – отличный пример того, как застройщики активно работают в этом направлении. Чтобы малыши могли бегать и играть, а родители – не бояться за то, что ребёнок выскочит на дорогу, застройщик отделил проезжую часть от детской игровой зоны. А парковка в ЖК рассчитана на 44 места, что покрывает около трети квартир. 

Оптимальная квадратура

Сама квартира и её параметры могут стать аргументом за или против того или иного объекта. В первую очередь, речь идёт о площадях. Даже клиенты, которые покупают элитную недвижимость, редко готовы платить "за воздух" – неиспользуемые квадратные метры. Поэтому квартира должна быть относительно компактной, но с эффективной планировкой.

Хорошо если в рамках одного проекта застройщик может предложить квартиры нескольких планировочных решений. Так, в ЖК "Шоколад"  представлены разные варианты: от небольших студий до трёхкомнатных квартир площадью 81 квадратный метр. 

Выгодно купить

Продажи квартир в ЖК "Шоколад" уже стартовали. Для покупки можно использовать материнский капитал, военную ипотеку и ипотеку для молодой семьи. И, разумеется, для приобретения недвижимости в этой новостройке действует льготное кредитование.

Посмотреть варианты планировок и узнать цены можно на сайте

Кто застройщик?

Дом возводит ООО СЗ ИСК "Строительный камень". Компания работает в сфере строительства с 2012 года. На счету девелопера уже 10 построенных и сданных домов в городе Барнауле. Также застройщик стал первым в России, кто подключился к программе льготной ипотеки под 6,5%.

Проектная декларация

ООО СЗ ИСК "Строительный камень"
Адрес: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 82
Тел: +7 (3852) 717 827
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.04.2021 07:47
- гость -

60тр квадратный метр. Очень сладко.

15.04.2021 08:04
Гость

Как бы "сладкого" не перебрать-можно получить диатез.

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