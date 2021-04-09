Скончался супруг Елизаветы II принц Филипп

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, умер в возрасте 99 лет. Монарха не стало утром 9 апреля в Виндзорском замке, сообщили в Twitter-аккаунте Букингемского дворца.

"С глубоким прискорбием Её величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в сообщении.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Внук короля Греции Георга I и сын принца Андрея. В 1922 году старший брат принца Андрея, Константин I, отказался от престола, и семью изгнали из страны. Они поселились в Париже, а потом переехали в Лондон. С Елизаветой принц Филипп познакомился во время учёбы, в 1947 году пара поженилась. У них четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.