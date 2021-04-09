Виктор Томенко вручил награды ветеранам и военнослужащим космических войск

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил торжественное мероприятие, посвящённое 60-летию первого полёта человека в космос. В концертном зале "Сибирь" глава региона вручил награды Алтайского края ветеранам и военнослужащим космических войск, а также поблагодарил их за службу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Хотел бы выразить слова глубокой благодарности тем, чья жизнь, работа, служба связаны с деятельностью по освоению космического пространства. Низкий вам поклон и огромная благодарность за ваш труд – он такой же самоотверженный и всепоглощающий, как труд и работа тех, кто только начинал, готовил саму возможность освоения человеком космоса, и требует того, чтобы люди отдавались этой работе полностью", – отметил губернатор.

Среди награждённых – ветеран ВС России Пётр Ганьжин. Он служил в войсковой части № 85906, расположенной на территории края. Ганьжина призвали в армию в 1959 году, и он 10 лет прослужил на космодроме Байконур, успев поучаствовать в запуске первого космического корабля с Юрием Гагариным на борту, а в дальнейшем – в подготовке к полётам других экипажей, в числе которых были космонавты Валентина Терешкова, Герман Титов, Павел Попович и другие.