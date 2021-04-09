Житель Алтайского края украл 7 тысяч рублей с банковской карты подростка

Житель Кулундинского района предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"В декабре 2020 года в вечернее время обвиняемый, имея доступ к банковской карте с бесконтактным способом оплаты, принадлежащей несовершеннолетнему жителю Кулундинского района, неоднократно совершал покупки в торговой точке села на сумму более 7 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

39-летний обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину" ушло в суд.

Ранее сообщалось, что молодой барнаулец нашёл на улице банковскую карту и купил боксёрские перчатки. Возбуждено уголовное дело.