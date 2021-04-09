В Барнауле начали строить высотку с семикомнатными квартирами

Проект высоток / Фото: "Алтайский портал недвижимости"

В Барнауле стартовали строительные работы на территории, расположенной по адресу ул. Партизанская, 175, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Здесь планируют возвести новый жилой комплекс Arthouse, состящий из двух высоток – 18 и 25 этажей. Последняя включает в себя два двухэтажных пентхауса со свободной планировкой, расположенные на верхних уровнях. В них можно обустроить не меньше семи комнат. Суммарная площадь превышает 200 квадратных метров.

Однако большинство квартир будут одно- и двухкомнатные. Также в ЖК предусмотрено немного "четырёшек" и "трёшек". Суммарное число квартир насчитывает 257, в которых могут проживать 642 человека, однако в дальнейшем это число может быть уменьшено в связи с требованием градсовета.

У дома будет собственная подземная парковка на 182 машино-места и индивидуальные кладовые в цоколе.

"Первые этажи займут офисы, колясочные, детские игровые комнаты и зона ресепшен с местом для консьержа, – уточняет портал. – Кроме того, коммерческие помещения планируются в специальной одноэтажной пристройке, которая объединит две блок-секции. В большой "свечке" предусмотрено четыре лифта, в маленькой – два".

Приятным бонусом для будущих жильцов станет сад во дворе с центральной площадкой, кольцом из лип по периметру и зелёными "комнатами".