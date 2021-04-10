Накануне, 9 апреля, Владимир Путин назначил полпреда президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. По всей видимости, в сентябре Меняйло утвердят в качестве губернатора на следующие пять лет. Главу региона в Северной Осетии выбирают не жители, а только члены парламента.

Пока же кресло полпреда в Сибири остаётся вакантным. По данным Telegram-канала "Незыгарь", новым полномочным представителем президента в СФО может стать нынешний губернатор Красноярского края Александр Усс. Amic.ru вспоминает всех сибирских полпредов с момента появления этого института.

Леонид Драчевский

Сибирский федеральный округ был образован 13 мая 2000 года. Первым полпредом президента здесь стал Леонид Драчевский. Он отработал с мая 2000 до сентября 2004 года. До этого Драчевский два года был послом РФ в Польше. Затем стал замминистра иностранных дел. Любопытный факт: Драчевский – профессиональный спортсмен, участник летней Олимпиады в Мехико 1968 года. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер СССР по академической гребле. По образованию же он и вовсе химик-технолог.

В 2004 году неназванный чиновник из администрации президента подчеркнул, что Драчевского считали "слишком пассивным", а последней каплей для его увольнения с поста полпреда в СФО стали неудовлетворительные результаты думской и президентской кампаний 2003-2004 годов в ряде сибирских регионов.

После ухода из полпредства Драчевский работал зампредседателя правления РАО "ЕЭС России", исполнительным директором ООО "Группа ОНЭКСИМ", на аналогичной должности – в Фонде поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Кроме того, Драчевский – член попечительского совета Российского совета по международным делам. На днях бывшему полпреду исполнилось 79 лет, активной деятельностью он уже не занимается.

Анатолий Квашнин

Преемником Драчевского в должности сибирского полпреда стал Анатолий Квашнин. Он был профессиональным военным: генерал армии, Герой РФ, доктор военных наук, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ. На новой для себя должности отработал шесть лет: с 2004 по 2010 год. После ухода некоторое время был председателем наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации "Авиасоюз".

Квашнин известен целым рядом ярких и неоднозначных высказываний на посту полпреда. Например, в декабре 2004 года, проинспектировав страдающий от хронических проблем с отоплением город Усть-Кут (Иркутская область), Анатолий Квашнин посоветовал мэру перенести свой кабинет в котельную и оставаться там, пока не будет налажено теплоснабжение. В январе 2005 года полпред назвал свой аппарат "щупальцем президента". В феврале 2007 года предложил посылать крестьян работать вахтовым методом на рудных и газовых месторождениях. В этом же году заявил, что считает необходимым развитие родовых поместий для россиян в Сибири. По его мнению, это позволит решить проблему перенаселённости городов. В 2009 году, обсуждая с вице-премьером Сергеем Ивановым развитие туризма в Сибири, Анатолий Квашнин пообещал "за пять-десять лет обвалить Куршевель и Альпы".

В настоящее время Квашнин находится на пенсии, вместе с супругой живёт в Новосибирске.

Виктор Толоконский

Третьим по счёту сибирским полпредом в 2010 году был назначен Виктор Толоконский. Он отработал до 2014 года. Толоконский имеет большой послужной список. До прихода в сибирское полпредство успел поработать мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, сенатором.

Уйдя с поста полномочного представителя был выбран губернатором Красноярского края. Покинув эту должность досрочно, сейчас является советником губернатора Новосибирской области.

К слову, среди наград Толоконского помимо различных орденов и медалей, есть и признание в качестве лауреата национальной премии "Лучшие губернаторы России".

Из увлечений политика можно выделить любовь к пению. Виктор Толоконский не раз в бытность губернатором Новосибирской области и Красноярского края демонстрировал публике свои вокальные данные.

Николай Рогожкин

Самая короткая карьера в должности сибирского полпреда оказалась у Николая Рогожкина (2014-2016 годы). До этого он 10 лет был главнокомандующим внутренними войсками МВД России. Имеет воинское звание генерал армии. Будучи полпредом прославился своей неоднозначной фразой о причинах лесных пожаров в Сибири в апреле 2015 года. Рогожкин предположил, что они могли быть созданы некой диверсионной группировкой, состоящей из обученных оппозиционеров. Также он посоветовал погорельцам самостоятельно заняться расчисткой участков, пострадавших от пожаров, сдать не сгоревший металлолом.

Интересно, что согласно декларации о доходах за 2014 год в собственности у полпреда, помимо прочего имущества, значилась шашлычная, а у его жены фигурировали две конюшни.

После ухода с должности сибирского полпреда Николай Рогожкин занялся общественной деятельностью: работал помощником полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе на общественных началах. Также он занимал должность зампредседателя общества "Динамо" и замруководителя концерна "Проект-техника". Входит в состав Общественного совета при СКР.

Сергей Меняйло

Наконец, на смену Рогожкину летом 2016 года пришёл экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло. До этого он был замкомандующего Черноморским флотом России. Несколько лет отдал службе на Северном флоте и в Каспийской флотилии.

В августе 2008 года Меняйло принимал участие в военно-морской десантной операции Черноморского флота в ходе вооружённого конфликта в Южной Осетии. Для доставки российского военного контингента в район противостояния возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота в Абхазии.

Интересно, что Меняйло мог возглавить Северную Осетию гораздо раньше, чем в 2021 году. В апреле 2010 года он вошёл в список из трёх кандидатов на должность главы республики. Однако тогда пост сохранил Таймураз Мамсуров.

Примечательно, что Меняйло угодил в один из самых первых санкционных списков США против российских чиновников и госдеятелей. Это произошло в июне 2014 года с формулировкой "из-за действий, которые привели к угрозе миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины". 15 октября 2020 года против Сергея Меняйло введены санкции ЕС в связи с отравлением Алексея Навального.