Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 4,3%

В марте стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека составила 4495,18 рубля, что на 2,6% выше, чем в феврале (4311,11 рубля), сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.

В целом за три месяца стоимость продовольственных товаров увеличилась на 3,7%, а непродовольственных – на 2,7%.

Индекс потребительских цен по отношению к февралю 2021 года в марте составил 0,9%, а по отношению к концу 2020-го – 2,4%.

Напомним, в январе правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год. Согласно документу, он составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.