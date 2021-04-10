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Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 4,3%

, ИА "Амител"
Цена корзины превысила 4495 рублей
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

В марте стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека составила 4495,18 рубля, что на 2,6% выше, чем в феврале (4311,11 рубля), сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.

В целом за три месяца стоимость продовольственных товаров увеличилась на 3,7%, а непродовольственных – на 2,7%.

Индекс потребительских цен по отношению к февралю 2021 года в марте составил 0,9%, а по отношению к концу 2020-го – 2,4%.

Напомним, в январе правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год. Согласно документу, он составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.04.2021 09:43
Гость

Это на месяц что ли? Зашибись, как бы не обожраться...

10.04.2021 10:13
- гость -

Путин поручил ускорить рост зарплат в Алтайском крае.

При реализации индивидуальной программы социально-экономического развития регион должен достичь "конкретных целевых результатов" - опережающий рост реальных доходов населения.

Доклад о предпринимаемых действиях Путин распорядился подготовить до июля.

/ТОЛК Редакция, Общество, 10:19, 06.04.2021/



10.04.2021 10:31
- гость -

На эти деньги с голоду только не сдохнуть... Матвиенко жрет на 5000 тыс в день.

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