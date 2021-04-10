В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что ухудшение памяти не зависит от возраста, и если у пожилого человека возникли такие проблемы, то нужно обратиться к врачу. Слова эксперта приводит РИА Новости.

"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", – сказала Ткачёва, подчеркнув, что при нормальном старении память не нарушается.

Ранее российский биолог Александр Каплан назвал смартфоны вредными для памяти человека. По его словам, если часто смотреть на экран, чтобы вспомнить что-то, то мозг привыкает к таким "подсказкам" и ответственные за память механизмы слабеют при отсутствии полноценной занятости.