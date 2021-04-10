В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что ухудшение памяти не зависит от возраста, и если у пожилого человека возникли такие проблемы, то нужно обратиться к врачу. Слова эксперта приводит РИА Новости.
"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", – сказала Ткачёва, подчеркнув, что при нормальном старении память не нарушается.
Ранее российский биолог Александр Каплан назвал смартфоны вредными для памяти человека. По его словам, если часто смотреть на экран, чтобы вспомнить что-то, то мозг привыкает к таким "подсказкам" и ответственные за память механизмы слабеют при отсутствии полноценной занятости.
Комментарии
Современные дедушки-бабушки помнят даже своих одноклассников в начальной школе, и кто был пятёрочником, а кто двоечником
Зато современные школьники таблицу умножения выучить не в состоянии.
Аполитичное заявление - значит стареющий вождь должен помнить свои обещания населению страны, в том числе о пенсионном возрасте и "нецеплянии" за власть, а послушав Минздрав получается что он нас разводит?!
09.59
Ну остается только сочувствовать, что ваши дети или дети ваших знакомых такие слабенькие ...
10.04.2021 11:37 Укажите то место, где было написано о своих детях или детях знакомых? А Вам не терпится с утра с кем-то по*раться?
10.04.2021 11:42
- гость -
А на каком основании вы делаете такой глобальный вывод о современных школьниках?