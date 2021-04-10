Суббота, 10 Апрель, 13:10

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,17
€ 91,78
8°


4623984 +0
Обь
75см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом

, ИА "Амител"
Нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти, утверждает специалист
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что ухудшение памяти не зависит от возраста, и если у пожилого человека возникли такие проблемы, то нужно обратиться к врачу. Слова эксперта приводит РИА Новости.

"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", – сказала Ткачёва, подчеркнув, что при нормальном старении память не нарушается.

Ранее российский биолог Александр Каплан назвал смартфоны вредными для памяти человека. По его словам, если часто смотреть на экран, чтобы вспомнить что-то, то мозг привыкает к таким "подсказкам" и ответственные за память механизмы слабеют при отсутствии полноценной занятости.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.04.2021 08:12
Виктор

Современные дедушки-бабушки помнят даже своих одноклассников в начальной школе, и кто был пятёрочником, а кто двоечником

10.04.2021 09:59
- гость -

Зато современные школьники таблицу умножения выучить не в состоянии.

10.04.2021 10:30
- гость -

Аполитичное заявление - значит стареющий вождь должен помнить свои обещания населению страны, в том числе о пенсионном возрасте и "нецеплянии" за власть, а послушав Минздрав получается что он нас разводит?!

10.04.2021 11:37
- гость -

09.59
Ну остается только сочувствовать, что ваши дети или дети ваших знакомых такие слабенькие ...

10.04.2021 11:42
- гость -

10.04.2021 11:37 Укажите то место, где было написано о своих детях или детях знакомых? А Вам не терпится с утра с кем-то по*раться?

10.04.2021 12:17
- гость -

10.04.2021 11:42
- гость -
А на каком основании вы делаете такой глобальный вывод о современных школьниках?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:51
Тело мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле 0
12:17
Авиасообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса 3
11:42
Число скончавшихся пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2,8 тысячи 2
11:18
Жительница алтайского села хотела продать дом, но стала жертвой мошенников 4
10:54
В МЧС опровергли информацию о подтоплении домов в Солонешенском районе 0
10:18
Австралийская боксёрша ходит на взвешивания в сексуальном нижнем белье 2
09:45
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Барнауле 5
09:07
Три высотных дома планируют построить на Потоке на месте аварийных бараков 12
08:45
Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 4,3% 3
08:23
Результат налицо. Люди до и после похудения 2
08:02
В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом 6
07:35
Лестницы по весне считают. В Барнауле начали строить новую набережную на Оби 10
07:03
От Драчевского до Меняйло: кто представлял президента в Сибири за последние 20 лет 5
06:32
Последняя родительская суббота Великого поста: что нужно сделать в этот день? 0
06:04
Сильный ветер обещают в Алтайском крае 10 апреля 0
00:22
Скончался рэпер DMX 0
00:10
Крупный пожар в Барнауле локализовали на площади 1200 кв. м 2
23:55
Такой день. Подорожавшие яйца на Алтае и мощный пожар на барнаульских складах 0
23:35
В Барнауле рухнул горящий склад. Фото и видео 1
23:15
Площадь пожара на складах в Барнауле составила 800 "квадратов" 0
22:55
Житель Алтайского края украл 7 тысяч рублей с банковской карты подростка 0
22:32
Житель Алтайского края избил подростка палкой ради дорогостоящего телефона 1
22:14
Крупный пожар со взрывами произошёл в Барнауле. Фото и видео 0
21:48
В Барнауле начали строить высотку с семикомнатными квартирами 10
21:31
Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов COVID-19 0
21:11
Военные снова перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 1
20:51
Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульскому спортсмену стало лучше 0
20:27
Виктор Томенко вручил награды ветеранам и военнослужащим космических войск 0
20:00
Что известно о новом губернаторе Северной Осетии Сергее Меняйло? 0
19:37
Полпреда президента в Сибири назначили главой Северной Осетии 0
19:25
Первые случаи укусов клещей зарегистрировали в Алтайском крае 0
19:04
Пятикилометровая пробка собралась в Барнауле 2
18:44
Власти Барнаула настроены на "конструктивный диалог" с противниками строительства высотки 2
18:28
Скончался супруг Елизаветы II принц Филипп 1
18:06
Скорая помощь для авто. Какой эвакуатор вызвать, чтобы не навредить машине 0
17:54
Дома против людей, Бутина против Навального, вытрезвитель против пьяниц. Главное за неделю 1
17:42
10 км Чуйского тракта расширят до четырёх полос в Алтайском крае 0
17:30
В Алтайский край привезли все 300 лодок для этапа Кубка мира по гребле 0
17:17
Барнаульцы откликнулись на призыв справороссов поменять Генплан города 23
17:06
Продажи ипотеки ВТБ в регионах Алтая с начала года достигли 2,7 млрд рублей 2
16:56
ОПАК дала ответ, почему Юрий Шамков не повлияет на избирательную кампанию сына 3
16:45
В Алтайском крае станут чаще останавливать машины с тонировкой 4
16:32
Эксперт рассказал, какие болезни можно определить по запаху кожи 1
16:19
Часть улицы Лазурной в Барнауле открыли для движения 0
16:06
"Телецкий" стал самым популярным местом зимнего отдыха в Республике Алтай 0
15:54
В "соседе Навального по койке" узнали завхоза колонии 14
15:44
В России за сутки выявили более 9,1 тыс. случаев COVID-19 0
15:33
Первая в России подводная экотропа появилась на Алтае 2
15:18
Стало известно, когда волна тепла в Алтайском крае достигнет пика 0
15:07
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за март 2021 года 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.