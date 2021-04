Скончался рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, скончался в возрасте 50 лет, сообщает издание People.

Исполнитель умер 9 апреля в больнице Нью-Йорка в кругу семьи. За неделю до этого Симмонс перенес сердечный приступ, вероятно, вызванный передозировкой наркотиков, писал Reutres. Тогда состояние музыканта оценивалось как критическое, его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

DMX родился в 1970 году. Музыкальную карьеру начал в 90-е. Записал семь студийных альбомов, первые пять из которых занимали первое место в чарте Billboard 200. При этом наибольшую популярность ему принесли песни Party Up (Up in Here), X Gon’ Give It To Ya и Dogs Out.

Помимо этого, DMX снялся более чем в 20 фильмах. Среди них: "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку".