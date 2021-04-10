Жительница алтайского села хотела продать дом, но стала жертвой мошенников

51-летняя жительница одного из сёл Ключевского района разместила в интернете объявление о продаже дома, но стала жертвой мошенников. Подробности рассказали в региональном МВД.

Женщине позвонила потенциальная покупательница. Она сказала, что сама приехать в населённый пункт не может, и предложила внести задаток. Доверчивая сельчанка пошла к банкомату и сделала всё, что ей говорила лжепокупательница. В результате с её счёта было списано 150 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Ранее сообщалось, что барнаулец разместил на сайте объявление о продаже автомобиля Renault Logan. Мужчине также предложили задаток и обманули.