Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны РФ на своём сайте запустило специальный раздел, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. В нём представлены архивные документы о первых космонавтах.

"Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов", – отмечают в ведомстве.

Создатели раздела отметили, что посетители смогут "окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания".