В Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку

В Москве водитель такси изнасиловал женщину, которую вёз с корпоратива. Она была пьяна, чем мужчина и воспользовался.

"В полицию ночью обратилась женщина с сообщением об изнасиловании. По её словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалёку от станции метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", – рассказали в правоохранительных органах.

Нетрезвая пассажирка уснула во время поездки, а проснулась от того, что водитель начал её насиловать.

Преступника задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. Он сразу сознался в содеянном, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 27-летнего жителя Топчихинского района признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следствие установило, что в июне 2020 года он надругался над 17-летней девочкой.