Ещё 8,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в России

8704 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся в стране достигло 4 632 688.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+2006), второе – Санкт-Петербург (+699), третье – Московская область (+587). Алтайский край с 85 новыми инфицированными находится на 28-й строчке списка.

Из больниц выписали ещё 9 579 пациентов, общее число выздоровевших достигло 4 258 279 человек.

От коронавируса скончались ещё 402 человека, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 102 649 летальных исходов.