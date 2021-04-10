В МЧС напомнили россиянам о новых правилах использования мангалов

Спасатели напомнили россиянам о новых правилах перед наступлением шашлычного сезона. С этого года мангалы и жаровни следует располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, а сам огонь запрещено оставлять без присмотра.

Как сообщает РЕН ТВ, огонь должен находиться в 100 метрах от хвойного леса и молодняка, а от лиственного – в 30 метрах. Кроме того, дачникам запрещено сжигать листья, солому и различный мусор на расстоянии менее 50 метров от ближайшей постройки.

Несоблюдение правил грозит денежным штрафом. Если же огонь приведёт к пожару, в котором был нанесен вред имуществу или окружающей среде, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.