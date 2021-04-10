Российская туристка погибла при опрокидывании автобуса в Турции

Туристический автобус с 31 россиянами перевернулся в Турции. В результате ДТП на трассе Конья – Аксарай погибла одна женщина.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT, транспортно средство вылетело в кювет и завалилось на бок. По предварительным данным, причиной стали плохие погодные условия – водитель не справился с управлением на обледенелой дороге.

Пострадавших экстренно доставили в местные больницы близлежащих городов Конья и Сельчук. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место присшествия выехали два сотруника российского посольства в Анкаре.

Как отмечает канал, на этой же трассе днем произошло еще одно ДТП с автобусом, однако российских туристов в нем не было.