Телескоп для наблюдения за солнцем установят в барнаульском парке "Изумрудный"

Барнаульский парк "Изумрудный" готовит праздничную программу к 60-летию первого полета человека в космос. 12 апреля, в День космонавтики, на площадке планетария установят телескоп для наблюдения за солнцем.

Как сообщает руководство парка, наблюдать за светилом можно будет с 12:00 в течение нескольких часов. 17 апреля акцию повторят – с 14:00 можно воспользоваться солнечным телескопом и посетить выставку "Сыны Алтая – космосу".

Также с 15:00 на центральной аллее парка пройдет концерт барнаульской кавер-группы "ZZ POP", которые исполнят песни в рамках своей программы "Трава у дома". Также посетителей ждет и викторина с призами.