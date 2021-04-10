Эксперт Роспотребнадзора назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России начнёт снижаться при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, распространение инфекции может замедлиться уже до конца весны.

Как уточнила специалист, колебания ежесуточного числа заболевших возможны в обе стороны, однако темпы роста заболеваемости коронавирусом снижаются, поскольку увеличивается число вакцинированных и людей с иммунитетом, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса на территорию страны.