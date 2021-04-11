Главный агроном ГБУ "Озеленение" Елена Назарова рассказала о правилах подготовки к дачному сезону. По мнению специалиста, начинать посещать свою фазенду стоит в марте – апреле.

Эксперт посоветовала покупать семена в специализированных магазинах, в которых продают селекционные сорта. При выборе стоит обращать внимание на срок их годности, отдавая предпочтение более свежим.

Также Назарова отметила, что для стимуляции роста деревьев и поддержания их здоровья необходимо проводить весеннюю обрезку. Однако делать это лучше до начала сокодвижения.

Отдельно эксперт обратила внимание на необходимость профилактической обработки сада от болезней и вредителей, а начинающим садоводам посоветовала определить глубину залегания грунтовых вод на участке – это поможет избежать ошибок при посадке растений, пишут "Известия".