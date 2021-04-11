Павла Дурова убрали из списка богатейших жителей Дубая

Журнал Forbes убрал основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова из списка богатейших арабских миллиардеров. Теперь он упоминается только в российском рейтинге.

Как пишет РБК, на первое место Forbes поместил основателя сети торговых и развлекательных центров Majid Al Futtaim Holding Маджида Аль Футтайма. Его капитал оценивают в 3,6 млрд долларов. На втором месте – бывший основатель и председатель совета директоров банка Mashreqbank Абдулла Аль Гурайр, на третьем – застройщик Хуссейн Саджвани.

Что касается богатейших россиян, то рейтинг возглавляет Алексей Мордашов, у которого насчитывается 29,1 млрд долларов. Следом идёт основной бенефициар "Норникеля" Владимир Потанин (27 млрд долларов), а замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд долларов). Дуров в российском списке занимает девятое место, а в общемировом – 112-е.

Напомним, что в начале апреля Forbes поместили Дурова на первое место среди богатейших жителей Дубая.