Воскресенье, 11 Апрель, 11:37

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,17
€ 91,78
8°


4632688 +0
Обь
106см +31

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Диетолог раскрыл золотое правило любой диеты

, ИА "Амител"
Эксперт отметил, что продуктов, которые способны сделать человека стройным и здоровым, не существует
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Золотое правило любой диеты заключается в умеренности в еде и физической активности, рассказал "Звезде" диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, в первую очередь нужно исключить из рациона продукты, которые повышают общую калорийность – это сахара, жиры и трансжиры.

Также нужно больше двигаться, делать зарядку и гулять. Особенно это правило касается тех, кому за 40, поскольку в этом возрасте энергетический обмен уже теряет пластичность.

А вот продуктов, которые способны сделать человека стройным, а организм – здоровым, не существует, объяснил диетолог.

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, как есть и не толстеть. По её словам, для этого не нужно отвлекаться во время еды на что-то ещё.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.04.2021 10:34
- гость -

Золотое правило в жизни:
Всё хорошо в меру!
Ключевые слова:
Всё - это значит можно все что угодно.
В меру - это что бы в манию не переросло

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:07
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:40
Всего два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
10:11
Диетолог раскрыл золотое правило любой диеты 1
09:41
Соцсети: пятиклассница из рубцовского лицея скончалась после разговора с завучем 24
09:03
Павла Дурова убрали из списка богатейших жителей Дубая 1
08:35
РПЦ создала документ о практике "изгнания бесов" 0
08:06
Фабрика смерти. Как освобождали концлагерь Бухенвальд 4
07:37
"Водителям всё равно": РЖД попросили Томенко бороться с незаконными ж/д переездами 12
07:04
Эксперт дал советы по подготовке к дачному сезону 1
06:33
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 3
06:05
До +16 градусов обещают в Алтайском крае 11 апреля 0
23:51
Такой день. Подтопление алтайских сёл паводком и труп мужчины у речки в Барнауле 0
23:31
Барнаульское "Динамо" вырвало победу у тольяттинской "Лады" 0
22:57
Эксперт Роспотребнадзора назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России 0
22:24
В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка людям 0
21:56
Троих россиян госпитализировали после переворота автобуса в Турции 0
21:25
Ещё в одном селе Алтайского края затопило жилые дома 2
20:54
Телескоп для наблюдения за Солнцем установят в барнаульском парке "Изумрудный" 2
20:26
Названа доля работающих по профессии жителей России 0
19:53
Российская туристка погибла при опрокидывании автобуса в Турции 0
19:21
В МЧС напомнили россиянам о новых правилах использования мангалов 0
18:56
13 домов и несколько дорог оказались подтоплены из-за паводка в Алтайском крае 1
18:25
Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию 13
17:53
В ленточном бору под Барнаулом создадут шесть новых мест для отдыха за 5,4 млн рублей 14
17:24
Эксперты назвали продукты, которые подорожают сильнее всего 2
16:52
Две иномарки столкнулись "лоб в лоб" на выезде из Барнаула 3
16:23
Ещё 8,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в России 0
15:56
Эксперт рассказал, как запретить телефону вас прослушивать 5
15:22
В Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку 3
14:53
Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов 0
14:17
Рубцовчане предупреждают о подъёме уровня воды в реке Алей 2
13:48
Илон Маск показал, как обезьяна со встроенным чипом играет в видеоигры 2
13:47
"Ростелеком" подарил "игровую" скорость участникам студенческой киберлиги 0
13:17
На оживлённом перекрёстке в Барнауле на два дня отключили светофор 0
12:51
Тело мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле 1
12:17
Авиасообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса 8
11:42
Число скончавшихся пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2,8 тысячи 2
11:18
Жительница алтайского села хотела продать дом, но стала жертвой мошенников 4
10:54
В МЧС опровергли информацию о подтоплении домов в Солонешенском районе 0
10:18
Австралийская боксёрша ходит на взвешивания в сексуальном нижнем белье 3
09:45
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Барнауле 5
09:07
Три высотных дома планируют построить на Потоке на месте аварийных бараков 48
08:45
Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 4,3% 2
08:23
Результат налицо. Люди до и после похудения 4
08:02
В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом 9
07:35
Лестницы по весне считают. В Барнауле начали строить новую набережную на Оби 16
07:03
От Драчевского до Меняйло: кто представлял президента в Сибири за последние 20 лет 5
06:32
Последняя родительская суббота Великого поста: что нужно сделать в этот день? 1
06:04
Сильный ветер обещают в Алтайском крае 10 апреля 0
00:22
Скончался рэпер DMX 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.