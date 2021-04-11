Диетолог раскрыл золотое правило любой диеты

Золотое правило любой диеты заключается в умеренности в еде и физической активности, рассказал "Звезде" диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, в первую очередь нужно исключить из рациона продукты, которые повышают общую калорийность – это сахара, жиры и трансжиры.

Также нужно больше двигаться, делать зарядку и гулять. Особенно это правило касается тех, кому за 40, поскольку в этом возрасте энергетический обмен уже теряет пластичность.

А вот продуктов, которые способны сделать человека стройным, а организм – здоровым, не существует, объяснил диетолог.

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, как есть и не толстеть. По её словам, для этого не нужно отвлекаться во время еды на что-то ещё.