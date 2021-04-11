Диетолог раскрыл золотое правило любой диеты

Золотое правило любой диеты заключается в умеренности в еде и физической активности, рассказал "Звезде" диетолог Михаил Гинзбург.
По его словам, в первую очередь нужно исключить из рациона продукты, которые повышают общую калорийность – это сахара, жиры и трансжиры.
Также нужно больше двигаться, делать зарядку и гулять. Особенно это правило касается тех, кому за 40, поскольку в этом возрасте энергетический обмен уже теряет пластичность.
А вот продуктов, которые способны сделать человека стройным, а организм – здоровым, не существует, объяснил диетолог.
Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, как есть и не толстеть. По её словам, для этого не нужно отвлекаться во время еды на что-то ещё.
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Золотое правило в жизни:
Всё хорошо в меру!
Ключевые слова:
Всё - это значит можно все что угодно.
В меру - это что бы в манию не переросло