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Бывший глава МВД предложил ввести смертную казнь за коррупцию

, ИА "Амител"
По мнению Анатолия Куликова, бороться нужно в первую очередь с крупными взяточниками

Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов призвал ужесточить наказание за крупное взяточничество вплоть до смертной казни. Экс-глава МВД также предложил создать специальную независимую структуру для борьбы с коррупцией на всех уровнях, сообщает НСН.

"Пришло время вводить должность специального прокурора при президенте, он должен набрать команду, никому не подчиняться кроме президента. Вся команда не должна ни от кого зависеть. И если есть политическая воля, то начать реальную борьбу. Посмотрите, что творится в Китае. За миллиардные взятки пора и у нас вводить высшую меру наказания", – заявил Куликов.

По словам экс-министра, полицейские, сотрудники ФСИН, а также работники сферы образования и прочие категории взяточников принадлежат к "первому этажу коррупции" и это "всё чепуха и мелочь". По его мнению, бороться с коррупцией нужно начинать не снизу, а сверху – то есть с федерального и регионального уровней.

Куликов также отметил, что взяточничество создаёт негативный имидж российского полицейского, избавиться от которого будет непросто. Связано это в том числе и с низкими зарплатами у правоохранителей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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