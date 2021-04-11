Жители алтайского села не останутся без медпомощи после обрушения стены в амбулатории

Жители посёлка Сибирского Первомайского района не останутся без медицинской помощи после обрушения стены в Цаплинской амбулатории, состояние здания которой начало стремительно ухудшаться с приходом весны.

Как сообщили в пресс-службе алтайского Минздрава, приём пациентов детского и прививочного кабинетов перенесли в безопасную часть учреждения ещё до появления в СМИ информации о ЧП. Вскоре в здании сделают ремонт.

"Сроки проведения ремонтно-восстановительных работ зависят от выделения средств, проведения аукциона и других необходимых федеральным законом процедур. Объём финансовых средств также планируют определить после выполнения проектно-сметной документации. Смета на ремонт амбулатории будет составлена в ближайший понедельник (12 апреля, – прим. ред.)", – рассказали в ведомстве.

Теперь же по установленному графику на регулярной основе в амбулаторию выезжают врач-педиатр, врач-терапевт и фельдшер, а для жителей отдалённых населённых пунктов работает передвижной ФАП. Кроме того, пациентов Цаплинской амбулатории могут принять в поликлинике ЦРБ и других близлежащих структурных подразделениях.