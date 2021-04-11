Доктор Мясников объяснил, как бороться с кризисом среднего возраста

Диагноза "кризис среднего возраста" в научном сообществе не существует, однако современная психология приравнивает его к депрессии, которая может привести к психологическому упадку, рассказал телеврач Александр Мясников. В эфире канала "Россия 1" медик также объяснил, как пережить этот сложный период.

"Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – неизвестно", – объяснил ведущий суть кризиса среднего возраста.

Однако Мясников уверен, что "кризис среднего возраста – это прекрасно", и воспринимать это состояние нужно как "сигнал к атаке", поскольку так перед человеком откроются новые горизонты". По его словам, нужно помнить, что "впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни", а каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, главное – грамотно его прожить.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин назвал депрессию главной болезнью столетия и рассказал о самой действенной "таблетке" против неё. Как оказалось, для борьбы с таким состоянием нужно заниматься спортом. При этом не имеет значения, каким именно.