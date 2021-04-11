В России за сутки выявили 8,7 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8 702 – до 4 641 390 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+2090 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+694) и Московской области (+574). Алтайский край (+83) на 11 апреля занимает 25-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 265 509 человек, в том числе 7 230 – за последние сутки.

Скончались ещё 337 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 102 986 летальных случаев.

В общей сложности провели более 123,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 347 тысяч тестов сделали за последние сутки.