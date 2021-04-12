Алтайские боксёры взяли треть золотых медалей на всероссийском турнире

Алтайские боксёры отлично выступили на Всероссийских соревнованиях имени Алексея Тищенко, завоевав три золотых медали в девяти весовых категориях среди мужчин. Соревнования проходили в Омске.

Как сообщили amic.ru в Федерации бокса России, Алексей Куртугашев стал лучшим в весовой категории до 52 кг, Даниил Каньшин – до 56 кг, а Владислав Шумейко – до 64 кг.

В турнире приняли участие 67 спортсменов. Наибольшее число участников собрала весовая категория до 60 кг. За победу в ней боролись сразу 12 боксёров, сильнейшим из которых оказался Ара Габоян (Омская область).

Напомним, восемь алтайских спортсменов попали в список кандидатов на участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году.