Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём космонавтики

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём космонавтики.

В обращении политики отметили, что полёт Юрия Гагарина в космос стал триумфом для отечественной науки. При этом и сегодня немаловажную роль в развитии космической отрасли играют и алтайские учёные, конструкторы, инженеры и лётчики-испытатели.

"Алтайский край – в числе регионов, которые вносят вклад в освоение космического пространства. Здесь расположена уникальная радиолокационная станция новейшей разработки "Воронеж-ДМ", обеспечивающая защиту страны от ракетного нападения. У нас дислоцированы воинские части Космических войск Воздушно-космических сил России. Продолжаются научные исследования в Алтайском оптико-лазерном центре. Уроженцев региона, посвятивших себя развитию космонавтики, – Германа Титова, Василия Лазарева, Виктора Чиркина, Геннадия Саковича, Юрия Кондратюка, Владимира Карраска, Сергея Есенкова знает весь мир", – цитирует обращение пресс-служба правительства региона.

Томенко и Романенко выразили уверенность, что алтайские учёные и молодёжь продолжат дело первооткрывателей космического пространства, а также пожелали землякам "крепкого здоровья, передовых идей и высоких достижений".