В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы в память об узниках концлагерей

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля в Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Почтить память узников пришли представители администрации края и города, ветераны, школьники, которые несли вахту памяти "Пост № 1", и жители города.

"В Барнауле на 11 апреля проживает 99 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Несмотря на преклонный возраст, они ведут активный образ жизни, проводят в школах уроки мужества, воспитывая в детях чувство патриотизма и любви к Родине", – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.