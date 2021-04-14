METRO у дома: ретейлер из Германии предлагает открыть новый магазин в Барнауле

"Фасоль" – это сеть продуктовых магазинов шаговой доступности, которые развиваются по франшизе одной из крупнейших мировых сетей мелкооптовой торговли – METRO Cash&Carry. История франшизы в России берёт начало ещё в 2013 году, когда в Москве открылись "тестовые" магазины формата "у дома" и "трафик" (аналог супермаркетов площадью 150-200 квадратных метров, расположенных в проходных местах).

За восемь лет количество торговых точек, объединённых вокруг известного оптового ретейлера, превысило 1700. 15 из них работают в Алтайском крае. Интерес сети к такому формату деятельности вполне прозрачен: через франшизу она получает гарантированных партнёров с ежемесячным оборотом не менее 400 тысяч рублей. А чем этот проект может быть интересен для предпринимателей?

В числе основных выгод сеть называет отсутствие роялти и так называемого паушального взноса, возможность получить стартовые инвестиции от компании в размере до 350 тысяч рублей и мощную маркетинговую поддержку. И не только.

Прежде чем предложить малому и среднему бизнесу Барнаула идею объединения под вывеской "Фасоль", в METRO на протяжении двух лет анализировали потребительский спрос, тестировали оптимальную матрицу товаров, разрабатывали маркетинговые стратегии для торговых точек разного формата.

С нуля до бесконечности

METRO предлагает партнёрство в двух форматах: открытие магазина с нуля и ремодулинг действующих торговых точек.

Первый вариант может стать отличным стартом для бизнесменов, которые только пытаются начать свой путь в сфере розничной торговли. Ведь первым делом франчайзи получают индивидуальный бизнес-план, оптимальный для выбранной модели продаж и локации магазина. Затем персональный менеджер – а он прикрепляется к каждому партнёру – даст чёткие рекомендации по визуальному оформлению торговой точки, подберёт ассортимент и оформит планограмму.

Важным этапом запуска в METRO считают эффективную организацию бизнес-процессов. Поэтому в программу открытия магазина включены тренинги для руководства и персонала, внедрение прогрессивных информационных технологий на выгодных условиях.

И, конечно, всем своим франчайзи компания предлагает максимально выгодные цены на основной ассортимент и множество промоакций, которые помогут сэкономить на закупе и заработать ещё больше.

Второе дыхание

Сеть METRO также готова принимать под свой розничный бренд торговые точки "с историей". К ним, прежде всего, относятся мини-магазины в жилых домах и небольших населённых пунктах, которым с каждым годом всё сложнее конкурировать с известными сетевыми маркетами. Также благодаря франшизе новую жизнь могут обрести магазинчики на независимых заправочных станциях, в офисных зданиях и даже небольшие киоски (от 15 кв. м) в общественных местах. Для этих форматов предусмотрены те же меры поддержки, что и для вновь открываемых магазинов.

Ремодулинг действующей торговой точки занимает в среднем два месяца. В соответствии с разработанным бизнес-планом здесь в первую очередь внедряют современные инструменты продаж, оптимизируют бизнес-процессы и обновляют торговое оборудование. После этого прибыль точки вырастает в среднем на 30% в месяц.

В одном шаге от успеха

Объём инвестиций при вхождении в проект с учётом закупки товара франчайзер оценивает в среднем в 51,5 тысячи рублей на квадратный метр (без учёта закупки товара – от 31,5 тысячи рублей). При необходимости банки-партнёры готовы предоставить займы на выгодных условиях. Вложения в проект могут отбиться уже через месяц после открытия точки.

В METRO понимают, что в текущей экономической ситуации старт любого бизнеса – дело довольно рискованное, чтобы принимать решение, не взвесив все за и против. Поэтому ещё до подписания договора ретейлер предлагает будущим франчайзи полный экономический анализ. Для этого нужно сделать один простой шаг: заполнить форму заявки на сайте проекта или связаться с менеджером в г. Барнауле Романом по телефону +7 983 551-27-70. После это вы без препятствий сможете присоединиться к международной команде одного из лидеров ретейла – METRO Cash&Carry.