METRO у дома: ретейлер из Германии предлагает открыть новый магазин в Барнауле

"Фасоль" – это сеть продуктовых магазинов шаговой доступности, которые развиваются по франшизе одной из крупнейших мировых сетей мелкооптовой торговли – METRO Cash&Carry. История франшизы в России берёт начало ещё в 2013 году, когда в Москве открылись "тестовые" магазины формата "у дома" и "трафик" (аналог супермаркетов площадью 150-200 квадратных метров, расположенных в проходных местах).
За восемь лет количество торговых точек, объединённых вокруг известного оптового ретейлера, превысило 1700. 15 из них работают в Алтайском крае. Интерес сети к такому формату деятельности вполне прозрачен: через франшизу она получает гарантированных партнёров с ежемесячным оборотом не менее 400 тысяч рублей. А чем этот проект может быть интересен для предпринимателей?
В числе основных выгод сеть называет отсутствие роялти и так называемого паушального взноса, возможность получить стартовые инвестиции от компании в размере до 350 тысяч рублей и мощную маркетинговую поддержку. И не только.
Прежде чем предложить малому и среднему бизнесу Барнаула идею объединения под вывеской "Фасоль", в METRO на протяжении двух лет анализировали потребительский спрос, тестировали оптимальную матрицу товаров, разрабатывали маркетинговые стратегии для торговых точек разного формата.
С нуля до бесконечности
METRO предлагает партнёрство в двух форматах: открытие магазина с нуля и ремодулинг действующих торговых точек.
Первый вариант может стать отличным стартом для бизнесменов, которые только пытаются начать свой путь в сфере розничной торговли. Ведь первым делом франчайзи получают индивидуальный бизнес-план, оптимальный для выбранной модели продаж и локации магазина. Затем персональный менеджер – а он прикрепляется к каждому партнёру – даст чёткие рекомендации по визуальному оформлению торговой точки, подберёт ассортимент и оформит планограмму.
Важным этапом запуска в METRO считают эффективную организацию бизнес-процессов. Поэтому в программу открытия магазина включены тренинги для руководства и персонала, внедрение прогрессивных информационных технологий на выгодных условиях.
И, конечно, всем своим франчайзи компания предлагает максимально выгодные цены на основной ассортимент и множество промоакций, которые помогут сэкономить на закупе и заработать ещё больше.
Второе дыхание
Сеть METRO также готова принимать под свой розничный бренд торговые точки "с историей". К ним, прежде всего, относятся мини-магазины в жилых домах и небольших населённых пунктах, которым с каждым годом всё сложнее конкурировать с известными сетевыми маркетами. Также благодаря франшизе новую жизнь могут обрести магазинчики на независимых заправочных станциях, в офисных зданиях и даже небольшие киоски (от 15 кв. м) в общественных местах. Для этих форматов предусмотрены те же меры поддержки, что и для вновь открываемых магазинов.
Ремодулинг действующей торговой точки занимает в среднем два месяца. В соответствии с разработанным бизнес-планом здесь в первую очередь внедряют современные инструменты продаж, оптимизируют бизнес-процессы и обновляют торговое оборудование. После этого прибыль точки вырастает в среднем на 30% в месяц.
В одном шаге от успеха
Объём инвестиций при вхождении в проект с учётом закупки товара франчайзер оценивает в среднем в 51,5 тысячи рублей на квадратный метр (без учёта закупки товара – от 31,5 тысячи рублей). При необходимости банки-партнёры готовы предоставить займы на выгодных условиях. Вложения в проект могут отбиться уже через месяц после открытия точки.
В METRO понимают, что в текущей экономической ситуации старт любого бизнеса – дело довольно рискованное, чтобы принимать решение, не взвесив все за и против. Поэтому ещё до подписания договора ретейлер предлагает будущим франчайзи полный экономический анализ. Для этого нужно сделать один простой шаг: заполнить форму заявки на сайте проекта или связаться с менеджером в г. Барнауле Романом по телефону +7 983 551-27-70. После это вы без препятствий сможете присоединиться к международной команде одного из лидеров ретейла – METRO Cash&Carry.
Комментарии
Читаю подзаголовок и не пойму - я в какой стране живу? Вы когда прекратите похабить великий и могучий русский язык наглосаксонско-птичьим матом?
Читаю подзаголовок и не пойму
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Так читай побольше, может быть и поймешь!
Ну слава богу, а то нам не хватает магазинов пятерочек, магнитов, мариек. Скукота.
Франшиза это хорошо придумано.
Будущие франчайзи проекта "Фасоль" получат старт-ап пакет до 350 тысяч рублей без роялти и паушального взноса - ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
14.04.2021 09:51
- гость -
Половина слов в твоём возмущенном спиче греческого и латинского происхождения, хранитель ты наш болезный великого и могучего.
14.04.2021 10:11
бабка
Так надо хоть немного отвлечься от просмотра сериалов по ТВ, и хоть немного матчасти по экономике покурить. Незнание азов экономических терминов ни вас, ни кого-либо еще, совсем не красит.
В АК не встречал этой франшизы, в Новосибирске заходил в пару точек. Ассортимент своеобразный, много прайват-лейблов Метро. Из интересного есть неплохие вина по нормальным ценам.
Абрашка вновь полез в область его уму неподвластную и сел в лужу. Дурачок ты амиковский! )))))
14.04.2021 10:42
- гость -
Что, опухло и горит? К врачу сходи.