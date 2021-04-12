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"Исполните нашу мечту": болельщики просят дать 100 млн "Динамо-Алтай" на ВХЛ-А

, ИА "Амител"
Команда заняла третье место по итогам сезона, но стремится спустя 15 лет вернуться в элитную лигу
Фото: ХК 'Динамо-Алтай'

Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Болельщики "Динамо-Алтай" запустили в интернете флешмоб с просьбой выделить деньги хоккейной команде для участия в ВХЛ-А в следующем сезоне. По итогам нынешнего чемпионата (сейчас бело-голубые выступают в ВХЛ-Б), в полуфинале плей-офф динамовцы проиграли "Красноярским Рысям" и заняли третье место в чемпионате. Ранее министр спорта региона Алексей Перфильев заявлял, что "Динамо-Алтай" дадут 100 миллионов рублей на следующий год для участия в ВХЛ-А только при условии выхода в финал. По сведениям amic.ru, краевые власти могут пересмотреть эти планы и впервые за 15 лет вернуть барнаульскую команду в элитную лигу российского хоккея.

О чём просят болельщики?

11 апреля в "Титов-Арене" прошла товарищеская встреча команды "Динамо-Алтай" и её болельщиков. За последнюю, кстати, играл министр спорта края Алексей Перфильев. После матча на странице министра в Instagram болельщики стали присылать сообщения с просьбами заявить "Динамо-Алтай" в ВХЛ-А в следующем сезоне. Наша команда на равных сражалась в полуфинале с "Красноярскими Рысями", но по сумме матчей уступила со счётом 2:4. Соперники накануне битвы с барнаульцами усилились 16 игроками красноярского "Сокола", играющего в ВХЛ-А. Многие болельщики уверены, что "Динамо-Алтай" заслужило право на повышение в классе. Тем более что деньги – а необходимо около 100 миллионов в год – у краевых властей есть.

"Ждём в Барнауле ВХЛ-А. 15 лет уже прошло, как забрали у нас большой хоккей", – написал один из болельщиков.

"Исполните нашу мечту. Верните в Барнаул ВХЛ-А, – просят министра поклонники команды.

Один из болельщиков даже записал видеообращение к Алексею Перфильеву с просьбой сделать подарок всему городу.

"Спасибо за матчи, которые вы провели. За то, что в последних играх плей-офф вы выкладывались на 100%. "Титов-Арена" собирала по четыре тысячи болельщиков. Были сумасшедшие матчи против "Красноярских Рысей". Команда "Динамо-Алтай", не унывай. Пожалуйста, сохраните команду на следующий сезон. Я обращаюсь к Министерству спорта Алтайского края и правительству региона с просьбой рассмотреть возможность участия команды в следующем сезоне в ВХЛ-А. Мы, болельщики, показали, что хотим достойного хоккея на Алтае", – сказал болельщик бело-голубых.

А что мешает "Динамо-Алтай" участвовать в ВХЛ-А?

Ничего. Команда не выполнила задачу по итогам сезона в ВХЛ-Б и заслужила только бронзовые медали. Министр спорта Алексей Перфильев накануне плей-офф заявил, что клуб получит дополнительные деньги, только если станет чемпионом. Если команда займёт второе, а тем более третье место, её бюджет останется на нынешнем уровне – 43 миллиона рублей.

"Здесь мы будем опираться на спортивный принцип. Скажу так: если занимаем первое место, то точно будет повышение, если второе – тогда мы подумаем, а если третье – то ни о какой ВХЛ-А речи быть и не может. Если уж въезжать, так на белом коне", – говорил Перфильев.

А что вообще за ВХЛ-А?

Самая представительная хоккейная лига в стране, где выступает 26 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ-А, куда стремится "Динамо-Алтай", играют команды из Китая, Узбекистана и Казахстана. Среди российских команд в чемпионате играют такие топ-клубы, как новокузнецкий "Металлург". Их бюджеты составляют сотни миллионов рублей.

В случае попадания в ВХЛ-А, динамовцы проведут минимум 50 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Отметим, что именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году.

А кто выделит 100 миллионов "Динамо-Алтай"?

Около половины выделят из краевого бюджета, а другую – частные спонсоры. Ранее Алексей Перфильев заявлял, что в год выборов в Госдуму и АКЗС ряд бизнесменов и политиков высказали намерения использовать инвестиции в хоккей для своего политического продвижения.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.04.2021 11:33
- гость -

Так пусть болельщики и скинутся.

12.04.2021 12:04
- гость -

Среди российских команд в чемпионате играют такие топ-клубы, как магнитогорский "Металлург".

Это клуб "КХЛ" -

12.04.2021 12:09
- гость -

"Тем более что деньги – а необходимо около 100 миллионов в год – у краевых властей есть."
И более достойного применения этим деньгам нет? У каждого свои тараканы, но если вы уж такие фанаты просмотра хоккея живьём. а не по ТВ, задумайтесь - вам интересней смотреть, как наши выигрывают в ВХЛ-Б или как будут всем лететь в ВХЛ-А? Или давайте ввяжемся, а потом будем писать очередные петиции, чтобы не строили очередной детсад, а лучше купили пару-тройку "звёзд"? Какие-то деньги у властей, бесспорно, есть, но вот свободных для удовлетворения хотелок пары сотен болельщиков, думаю, нет.

12.04.2021 12:20
- гость -

Всего-то 50-70квартир спустит в унитазззз

12.04.2021 12:21
2 12.04.2021 12:09 - гост

По вашему принципу можно за кубок Гоньбинских бань играть и хватит краю спорта.

12.04.2021 12:23
Virus

С ума сошли

12.04.2021 12:46
Санёк

На что конкретно нужны деньги?

12.04.2021 13:15
2 Санёк

Там 26 команд по всей России от Питера до Приморья. В разы увеличится количество перелётов и всего прочего. Я считаю 100 это минимум для вышки-А. Если кого дозаявлять придётся, нужно будет больше денег. Рыси укрепились из Сокола, потому что там несколько игроков на просмотре находятся, они возможно в след сезоне в Сокол уйдут. Вероятнее всего на них играли, чтоб показали что могут.

12.04.2021 13:16
- гость -

Профессиональные хоккеисты не должны жить за счет нищего бюджета.
Овечкину не мэрия Вашингтона зарплату платит.

12.04.2021 13:19
Павсекакий

"По вашему принципу можно за кубок Гоньбинских бань играть и хватит краю спорта."
----
Хотите больше спорта? Вперёд. Занимайтесь спортом, создайте фонд для финансирования, куда смогут скинуться на элитных хоккеистов все заинтересованные лица. Но давайте не будем финансировать профессиональный спорт третьего уровня из бюджета края за счёт более нуждающихся категорий граждан. Сиротам всем квартиры купили уже? Аварийное жильё расселили?

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