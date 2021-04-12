"Исполните нашу мечту": болельщики просят дать 100 млн "Динамо-Алтай" на ВХЛ-А

Болельщики "Динамо-Алтай" запустили в интернете флешмоб с просьбой выделить деньги хоккейной команде для участия в ВХЛ-А в следующем сезоне. По итогам нынешнего чемпионата (сейчас бело-голубые выступают в ВХЛ-Б), в полуфинале плей-офф динамовцы проиграли "Красноярским Рысям" и заняли третье место в чемпионате. Ранее министр спорта региона Алексей Перфильев заявлял, что "Динамо-Алтай" дадут 100 миллионов рублей на следующий год для участия в ВХЛ-А только при условии выхода в финал. По сведениям amic.ru, краевые власти могут пересмотреть эти планы и впервые за 15 лет вернуть барнаульскую команду в элитную лигу российского хоккея.

О чём просят болельщики?

11 апреля в "Титов-Арене" прошла товарищеская встреча команды "Динамо-Алтай" и её болельщиков. За последнюю, кстати, играл министр спорта края Алексей Перфильев. После матча на странице министра в Instagram болельщики стали присылать сообщения с просьбами заявить "Динамо-Алтай" в ВХЛ-А в следующем сезоне. Наша команда на равных сражалась в полуфинале с "Красноярскими Рысями", но по сумме матчей уступила со счётом 2:4. Соперники накануне битвы с барнаульцами усилились 16 игроками красноярского "Сокола", играющего в ВХЛ-А. Многие болельщики уверены, что "Динамо-Алтай" заслужило право на повышение в классе. Тем более что деньги – а необходимо около 100 миллионов в год – у краевых властей есть.

"Ждём в Барнауле ВХЛ-А. 15 лет уже прошло, как забрали у нас большой хоккей", – написал один из болельщиков.

"Исполните нашу мечту. Верните в Барнаул ВХЛ-А, – просят министра поклонники команды.

Один из болельщиков даже записал видеообращение к Алексею Перфильеву с просьбой сделать подарок всему городу.

"Спасибо за матчи, которые вы провели. За то, что в последних играх плей-офф вы выкладывались на 100%. "Титов-Арена" собирала по четыре тысячи болельщиков. Были сумасшедшие матчи против "Красноярских Рысей". Команда "Динамо-Алтай", не унывай. Пожалуйста, сохраните команду на следующий сезон. Я обращаюсь к Министерству спорта Алтайского края и правительству региона с просьбой рассмотреть возможность участия команды в следующем сезоне в ВХЛ-А. Мы, болельщики, показали, что хотим достойного хоккея на Алтае", – сказал болельщик бело-голубых.

А что мешает "Динамо-Алтай" участвовать в ВХЛ-А?

Ничего. Команда не выполнила задачу по итогам сезона в ВХЛ-Б и заслужила только бронзовые медали. Министр спорта Алексей Перфильев накануне плей-офф заявил, что клуб получит дополнительные деньги, только если станет чемпионом. Если команда займёт второе, а тем более третье место, её бюджет останется на нынешнем уровне – 43 миллиона рублей.

"Здесь мы будем опираться на спортивный принцип. Скажу так: если занимаем первое место, то точно будет повышение, если второе – тогда мы подумаем, а если третье – то ни о какой ВХЛ-А речи быть и не может. Если уж въезжать, так на белом коне", – говорил Перфильев.

А что вообще за ВХЛ-А?

Самая представительная хоккейная лига в стране, где выступает 26 команд. Она считается вторым по силе турниром после Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" ВХЛ-А, куда стремится "Динамо-Алтай", играют команды из Китая, Узбекистана и Казахстана. Среди российских команд в чемпионате играют такие топ-клубы, как новокузнецкий "Металлург". Их бюджеты составляют сотни миллионов рублей.

В случае попадания в ВХЛ-А, динамовцы проведут минимум 50 ярких и интересных матчей регулярного чемпионата с сильными соперниками. Отметим, что именно в этом турнире много лет выступала команда "Мотор", переставшая существовать в 2006 году.

А кто выделит 100 миллионов "Динамо-Алтай"?

Около половины выделят из краевого бюджета, а другую – частные спонсоры. Ранее Алексей Перфильев заявлял, что в год выборов в Госдуму и АКЗС ряд бизнесменов и политиков высказали намерения использовать инвестиции в хоккей для своего политического продвижения.