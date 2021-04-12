Более 500 млн рублей выделили на ежемесячные выплаты за первого ребёнка на Алтае

В Алтайском крае 17 906 семей получают ежемесячные выплаты за первого ребёнка. За три месяца на эти цели направили 535,42 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Ежемесячная выплата предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, получают поддержку в виде прожиточного минимума на ребёнка", – напомнили в правительстве.

В 2021 году размер такой выплаты составляет 10 611 рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 8 апреля вступили в силу изменения правил выплаты пособий по безработице. Изменения коснулись отдельных категорий безработных.