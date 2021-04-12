Последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал, что одной из версий причины гибели Юрия Гагарина является столкновение с метеорологическим зондом.

"Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолёт столкнётся с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полёте на большой скорости разглядеть заранее нельзя", – цитирует Волынова РИА Новости.

Лётчик-космонавт отметил, что он входит в комиссию по расследованию причин трагедии. Он также поставил под сомнение версию космонавта Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолёт попал в след пролетавшего мимо истребителя.