Барнаулец сделал предложение девушке во время просмотра фильма в кинотеатре

Житель Барнаула Константин сделал предложение руки и сердца своей девушке во время просмотра картины "Будь моим Кириллом" в кинотеатре "Арена". Константин заранее связался с главным актёром фильма "Будь моим Кириллом" Виталийсом Семеновсом и попросил помочь в организации столь романтичного и искреннего поступка: записать совместное видео с главной героиней фильма Анастасией Евграфовой, которое включили после титров в кинозале.

"Мне позвонил Константин и сообщил, что после сеанса в Барнауле он хочет сделать предложение своей девушке, которую очень любит. Хотел, чтобы этот день она запомнила на долгие годы, и попросил нас с Настей записать видео, после которого он при всех сделает своей девушке предложение прямо в кинозале. Желание сделать такой сюрприз своей девушке вызвало у меня огромное уважение, и я с удовольствием принял участие в их важном и запоминающемся дне. От всего сердца желаю Константину и его невесте Ирине лёгкости и естественности в их отношениях! Даже при наступлении "тёмных" времён желаю, несмотря ни на что, сохранять лёгкость, любовь и уважение друг к другу", – рассказал Виталийс.

Увидев персональное обращение актёров на большом экране, Ирина удивилась, но сказала "да".

"Это было очень неожиданно для меня. Этот поступок только подтвердил, что я сделала правильный выбор в своей жизни", – поделилась эмоциями Ирина.

Отметим, что Константин и его девушка Ирина познакомились около двух лет назад на работе. Она работает корпоративным психологом. После общего тренинга, на котором девушка понравилась барнаульцу, он записался к ней на консультацию, чтобы узнать её поближе и познакомиться. С этой консультации и началась их любовная история.