Эксперт назвала основные признаки развития старческих болезней

Главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина назвала признаки старческих болезней, при которых стоит обратиться к врачу. По словам эксперта, обратить внимание нужно на снижение физической активности, быструю утомляемость, истощение, медленную ходьбу и слабое рукопожатие.

"Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении", – цитирует слова специалиста РИА Новости.

Рунихина отметила, что некоторые люди также начинают терять сознание, испытывают нарушения походки и головокружения. Причём большинство падений в старшем возрасте чревато тяжёлыми травмами – черепно-мозговыми или переломами шейки бедра. "И если человек падает регулярно, то быстро снижается физическая активность, человек боится ходить, выходить на улицу и, таким образом, начинает стареть очень быстро", – отметила врач.