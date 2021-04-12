Двое мужчин погибли от удара током после ДТП на сибирской трассе

В Омске следователи проводят проверку после смерти двух автомобилистов от поражения электротоком высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.
По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-21074, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением на трассе Омск – Черлак, съехал в кювет и врезался в бетонную опору линии электропередачи, повредив её и оборвав провод.
Водитель вышел из машины и позвонил товарищу с просьбой помочь в эвакуации машины. Затем он подошёл к капоту, чтобы отключить аккумулятор. В этот момент его ударило током. Приехавший 25-летний друг также получил смертельное поражение током.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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